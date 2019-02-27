Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Şentop’u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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