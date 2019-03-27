Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Mansur Yavaş) Bu adamın vergi ile de sıkıntıları var. Hepsi dökülüyor. Bunların da Bay Kemal takipçisi olmasa dahi bizler takipçisiyiz. Allah göstermesin, Ankara bu tür cambazlara teslim edilir mi?"

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