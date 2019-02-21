Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa Valiliği'ni ziyaret etti. Erdoğan, Valili'ğe gelişinde Vali Ahmet Deniz tarafından karşılandı. Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.

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