0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’dan memnun ayrıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatyalıların bağrına bastığını belirterek,Erdoğan’ın Malatya’dan çok memnun bir şekilde ayrıldığını söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 15:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya’dan memnun ayrıldı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatyalıların bağrına bastığını belirterek,Erdoğan’ın Malatya’dan çok memnun bir şekilde ayrıldığını söyledi.


Kahtalı, Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl’ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bingöl, 31 Mart seçimlerinde huzur, kardeşlik ve istikrardan yana tavır koyulması gerektiğine inandıklarını söyledi.


31 Mart seçimlerine çok az bir sürenin kaldığını ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise, geçtiğimiz günlerde Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatyalıların bağrına bastığını belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malatya’dan çok memnun bir şekilde ayrıldığını kaydeden Kahtalı, “Normalde 2 miting yapıyordu ama Malatya’da tek miting yaptı. Burada kalıp Malatya ile ilgili yapılabilecek neler var onları konuştuk” şeklinde konuştu.


31 Mart Yerel Seçimlerine değinen Kahtalı, ‘sandığa gidin’ çağrısı yaparak“Seçimler bazı kesimler tarafından önemsiz gösterilmeye çalışılsa da ne kadar çok önemli olduğunu biz biliyoruz. Tüm dünya bu seçimi çok yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanımıza olan desteğin ölçüsünü takip ediyor tüm dünya. O yüzden bu seçim çok önemli. Her seçmen mutlaka sandığa gitmeli ve tercihini yapmalı” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayserispor’un Rize’ye seferi Cumartesi
    1. Kayserispor’un Rize’ye seferi Cumartesi
    2. Yenice’de Jandarma Kadınlar Günü’nü..
    3. Bodrum Belediyesi kadınları unutmadı
    4. İran petrol tankerine Babu'l Mendeb..
    5. Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile..
    6. Kireçci, “Bugün esaret zincirini..
    7. Aksa İmamı'ndan "Mescid-i Aksa’yı ve..
    8. Bozbey Bursalılar’ın kandilini kutladı
    9. Datça’da renkli Dünya Kadınlar Günü..
    10. İngilizler Başkan Erdoğan'a akıl..
    11. Ekinci’den 8 Mart Mesajı
    12. Suriye'de mahkum kadın ve çocuklar..
    13. Feray’ın annesinden yürekleri dağlayan..
    14. Başkan Selçuk üzüm bağındaki..
    15. Aydın: “Boğazın altından geçecek tünel..
    16. Hakkari’de Kadınlar Günü etkinliği
    17. Üniversitede “İŞKUR Kampüste” konulu..
    18. Fide Köksal, Öykü Arin ve tüm lösemili..
    19. Başkan Altay, Dünya Kadınlar Günü’nde..
    20. Başkan Orhan: “Kadınlar toplumun..
    21. Elazığ’da kadınlar gününe özel program
    22. Poyraz’dan işbirliği çağrısı
    23. Kılıçdaroğlu'ndan Patriği Mesrob..
    24. Van SMMMO’dan ‘Kadınlar Günü’ etkinliği
    25. Mahir Ünal: AK Parti kendi içindeki..
    26. Macron, Kamerunlu kadın hakları..
    27. AYTO Kadın Kooperatif Atölyesi açıldı
    28. Tartıştığı karısını bıçakla ağır..
    29. Aydemir’den ‘1048 Pasinler Ruhu’..
    30. Ahlat Devlet Hastanesine göz..
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    İşte Türk kadını! Tutuklanan kocası için çeteyi çökertip, 70 suçsuz Türk'ü kurtardı
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti
    Türkiye'nin gurur haritası düşmanı titretti