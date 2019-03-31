Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Malatya'daki olay) Bu tür durumlarda özellikle dudaklarımızın arasından çıkacak sözler çok büyük önem taşıyor."

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