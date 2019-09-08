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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da konuşuyor

Malatya İnönü Üniversitesi'ndeki Önder İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "El değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalar görülüyor. FETÖvari taktikler kullanılarak üniversiteli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkanı sunan vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor" dedi.

08 Eylül 2019 Pazar 15:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan Şehit Başbakan Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı'na bir kez daha rahmet diliyorum. Son nefesine kadar imam hatip okullarının kök salması için mücadele eden Celalettin Ökten Hocamızı, Ahmet Muhtar Büyükçınar'ı, Mahir İz'i ve diğer tüm alimlerimizi de yad ediyorum.

Onlar mücadeleleriyle yolumuzu aydınlattılar. Sadece halka ve hakka sığınarak çok büyük işler başardılar. Merhum Nurettin Topçu'nun, "40 yıllık öğretmenim, hiçbir derse abdestsiz gitmedim" dediği bir hassasiyetle çalıştılar. Köy köy, ilçe ilçe gezerek imam hatipleri kurmak için çetin mücadeleler verdiler. Her türlü engele rağmen manevi kalkınmanın öncüsü bir nesil idealinden asla vazgeçmediler. Sadece okuyan değil, kendilerinden sonrakileri de okutan idealist insanlardı.

İmam hatip mezunu olmayı hep gurur vesilesi olarak yüreğimde taşıdım. Son nefesime kadar imam hatipli olmanın onurunu üzerimde taşımaya devam edeceğim.

El değiştiren bazı belediyelerde 28 Şubat dönemini hatırlatan uygulamalar görülüyor. FETÖvari taktikler kullanılarak üniversiteli kız çocuklarımıza güvenli yurt imkanı sunan vakıf ve derneklerimiz hedef haline getiriliyor. Millete hizmetten başka hiçbir gayesi olmayan kuruluşlarımıza yönelik itibar suikastları düzenleniyor. Seçimden önce öğrencilere burs vermekten, ücretsiz yurt sağlamaktan bahsedenler koltuğa oturur oturmaz, işe öğrencilere hizmet veren vakıf ve derneklere saldırmaktan başladılar.

İşte şimdi İstanbul'da İETT'de sakallılarla uğraşmaya başladılar. Benim dönemimde de bir albayı getirdiler İETT'nin başına. Personellerin sakalını kesiyordu. En son ben kaldım. Benim de sakalım vardı, beni de çağırdı. Dedi ki ya sakal ya istifa. Ben de ertesi gün istifamı verdim ayrıldım.

Seçim öncesinde kimsenin aşıyla oynamayacağız diyenler daha şimdiden binlerce insanı kapı dışarı etti. Sevgi ve kucaklaşmanın yerini Suriyeli yetimlere verilen bir tas çorbaya göz diken, bölücülere gösterilen empatiyi evladı dağa kaçırılan analardan esirgeyen vicdansız, nobran bir zihniyet aldı.

Cumartesi Anneleri için her cumartesi Galatasaray'a giden yok muydu? Peki şimdi Diyarbakır Belediyesi'nin önünde evlatları dağa kaçırılmış olan annelerin yanına niçin gitmiyorlar?

Ayrıntılar geliyor...

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 15:32
  1. Diyarbakır
  2. İstanbul
  3. Malatya
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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