Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da açıklamalarda bulunuyor

Malatyalı depremzedelerin yaşadığı konteyner kentte incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halka hitap ediyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Değerli Malatyalılar, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Buradan ilçeleri, mahalleleri ile tüm Malatya'ya selamımı iletiyorum. Coşkunuz, vefanız için sizlere teşekkür ediyorum.

Malatya, yiğitliğin, mertliğin şehridir. Malatya milli iradenin ve demokrasinin şehridir. Burası Turgut Özal gibi millet ve devlet sevdalısı bir siyasetçiyi yetiştirmiş toprağı bereketli bir şehirdir. Malatya'nın has evladı, Türkiye'ye demokraside kazanımlar elde etmiş 8. cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı memleketinde bir kez daha rahmetle anıyorum. Darbelere meydan okurken Malatyalı kardeşlerimizin duasını her zaman yanımızda hissettik.

Öyle bir kazanacağız ki, kimse kaybetmeyecek. Pazar'a hazır mıyız? Unutmayın, Pazar'a kadar değil mezara kadar beraberiz. Kale içeriden fethedilir. Ne demek bu; bayanlar. Kale onlarla fethedilir. Malatya dik ve vakur tavrını ortaya koydu. Malatyalı insanımızı kürt türk alevi sünni diye bölmeye çalışanlara dur dedi.

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Bay bay Kemal talimatı Kandil'den alıyor. görüşmeleri PKK'nın parlamentodaki uzantıları ile yapıyor. Benim milletim bu teröristlerle yol yürüyenleri sandığa gömecek mi? Malatya, milletin adamına sahip çıktı. Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 60 buçuğa yakın oy verdi. Cumhur İttifakı'na yüzde 69'a yakın oy verdi.

Malatya parlamentoda 5 milletvekili ile temsil edilecek. Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Daha fazla ter dökeceğiz. Daha fazla eser ve hizmet üreteceğiz.

14 Mayıs'ta milletvekilliğinde görevinizi en güzel şekilde yerine getirdiniz. İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün, durmak yok yola devam dediniz. 28 Mayıs'ta bu duruşu daha güçlü sergilemeye hazır mıyız. Eserler, projeler, yatırımlar yarım kalmasın diyeceksiniz.

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