Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti06 Mart 2019 Çarşamba 18:08
MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya mitinginin ardından yaptığı ziyarette, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Malatya Valisi Aydın Baruş'u kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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