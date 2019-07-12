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Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya kayısısı yedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde kendisine ikram edilen Malatya kayısısını yiyerek, partililerle sohbet etti.

12 Temmuz 2019 Cuma 19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya kayısısı yedi

SEZAİ ERHAN / MALATYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısının ardından Genel Merkezde kendisini bekleyen partililerle sohbet etti. Sohbet sırasında Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ile partisinin Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci kayısı ikramında bulundu. Sepette ikram edilen kayısıdan tadan Erdoğan, ‘Kayısı hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketiliyor ve zengin besin değerleri ile insan sağlığına ciddi oranda fayda sağlamaktadır’ diyerek kayısının önemli bir meyve olduğunu ifade ederek, Malatyalılara selamlarını iletti. Erdoğan, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık’a da ‘kayısıyı bol bol sizlerde tüketin’ dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 19:13
  1. Malatya
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