Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

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04 Aralık 2018 Salı 15:11
Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:11
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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