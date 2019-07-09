Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya’nın Pazarlar İlçesi’ne geliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Türkiye turuna çıkarak, başarılı ilçeler arasında bulunan Kütahya’nın Pazarlar ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Türkiye turuna çıkarak, başarılı ilçeler arasında bulunan Kütahya’nın Pazarlar ilçesine teşekkür ziyaretinde bulunacağı belirtildi.

AK Parti Sözcücü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada, "Seçimde yüksek başarı gösteren illere ve bazı ilçelere Cumhurbaşkanımız ziyaret gerçekleştirerek teşekkür turuna çıkacak" dedi.

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinin AK Partili adayı Bilal Demirci, yüzde 73’lük oy oranı ile 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde Türkiye genelinde dördüncü olmuştu.

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