Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya'da
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Kütahya Belediyesi hizmet binasında incelemelerde bulundu21 Mart 2019 Perşembe 20:57
KÜTAHYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Belediyesinin yeni hizmet binasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen günlerde hizmete giren belediye binasına gelişinde, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından karşılandı.
Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı kabul etti.
Öte yandan Erdoğan, belediye girişinde elini öpen bir çocuğa, elini öperek karşılık verdi ve sevdi.
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