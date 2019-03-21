Cumhurbaşkanı Erdoğan Kütahya Belediyesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting programının ardından Kütahya Belediyesini ziyaret etti.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri sebebiyle kenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kütahya’da ilk olarak Ziraat Mahallesi Yeni Kapalı Spor Salonu önünde vatandaşlara hitap etti. Daha sonra Kütahya Belediyesini ziyaret eden Başkan Erdoğan, burada Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Kütahya Belediyesi Hizmet Binası önünde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Kütahyalılar yoğun ilgi gösterdi. Burada Kütahyalılar ile sohbet eden Başkan Erdoğan, daha sonra geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunulan Kütahya Belediyesi Yeni Hizmet Binasında incelemelerde bulundu.

Kütahya Belediyesi Hizmet Binası Başkanlık makamında gerçekleşen kabulde Belediyeye ait şeref defteri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Başkan Erdoğan’a 2014-2019 yılları arasında Kütahya Belediyesinin il genelinde gerçekleştirdiği çalışmaları anlatarak detaylı bilgiler verdi.