Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kürt kardeşlerimizin meselesini de Arap kardeşlerimizin meselesini de Alevi, Sünni vatandaşlarımızın sıkıntılarını da biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine o

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