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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kudüs'te yeni oldubittiler oluşturma gayretlerini reddediyoruz"
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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:07
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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