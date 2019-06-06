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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kral Selman birbirlerine bayram tebriğinde bulundu.

İkili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, Kral Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dönem başkanlığı süresince gösterdiği çabalar dolayısıyla teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:49
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz

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