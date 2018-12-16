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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şeb-i Arus törenleri için geleceği Konya'da, yapımı tamamlanan ve toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira olan 99 eserin de toplu açılışını gerçekleştirecek

16 Aralık 2018 Pazar 14:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'ya geliyor

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Konya'da Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Şeb-i Arus Töreni'ne katılacak, yapımı tamamlanan eserlerin toplu açılışını gerçekleştirecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her yıl Şeb-i Arus Törenleri için Konya'ya geldiğini anımsattı.

Bu yıl da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Şeb-i Arus Töreni'nde Konya'da ağırlayacaklarını belirten Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yarın saat 13.00'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış törenini gerçekleştirecek. Akşam da Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi'nde Şeb-i Arus Töreni'ne katılacak. Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılışa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda, aralarında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlanan 26 yatırımın da bulunduğu toplam 99 hizmetin açılışını gerçekleştirecek. Bakanlıkların, üniversitelerin ve belediyelerin yatırımlarından oluşan, açılışı yapılacak yerlerin toplam maliyeti 1 milyar 464 milyon lira."

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 14:23
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Konya
  3. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri
  4. toplu açılış töreni

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