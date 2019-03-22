Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'ni faaliyete geçirmek için çalışmaları başlattık. Şehrimizi yatırımcılar için cazibe merkezi haline getireceğiz."

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