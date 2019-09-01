Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti01 Eylül 2019 Pazar 22:20
KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş insanı Halil İbrahim Dağ'ı ziyaret etti.
Konya'daki programlarını tamamlayan Erdoğan, kentten ayrılmadan önce Selçuklu İlçesi Erenköy Mahallesi'ne geçti.
Erdoğan, iş insanı Halil İbrahim Dağ'ın evine konuk olarak, bir süre görüştü.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Erdoğan, evden ayrılırken kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
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