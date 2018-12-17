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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" akşam yemeğine katıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da

KONYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreni sonrasında Mevlana Türbesi'ni ziyaret ederek buradaki tadilatları inceledi ve Hz. Mevlana'nın kabri başında dua etti.

Daha sonra Selçuklu Kongre Merkezi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Selam Vakti Buluşmaları" ismindeki akşam yemeğine iştirak etti.

Erdoğan, basına kapalı gerçekleşen yemek sonrasında, Hz. Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Şeb-i Arus Programı'na katılacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 19:09
  1. "Selam Vakti Buluşmaları"
  2. Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da
  3. Mevlana Türbesi

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    Günün Özeti

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