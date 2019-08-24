Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur Cumhurbaşkanı Erodoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: - Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık. - FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor. - Cumhur ittifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha da güçlendireceğiz. - Dönem fedakarlık, uzlaşma, basiret ve ferasetle davranma dönemidir. - Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.