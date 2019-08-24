Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur
Cumhurbaşkanı Erodoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı'nda konuşuyor...24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık.
- FETÖ virüsünün toplum ve devlet bünyesinde temizlenmesinde MHP ile iş birliğimizin önemli payı bulunuyor.
- Cumhur ittifakı milletimizin istikbalinin garantörü olmuştur. Bu güzel birlikteliği daha da güçlendireceğiz.
- Dönem fedakarlık, uzlaşma, basiret ve ferasetle davranma dönemidir.
- Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.
Ayrıntılar geliyor...
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