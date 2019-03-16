Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... - Canlı

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Gaziosmanpaşa'nın tüm mahallerindeki kardeşlerime sevgilerimi gönderiyorum. En son 22 Haziran'da buraya gelmiştim. Dünyanın en büyük 10 mega projesinden 6’sına ülkemizin imza atması şüphesiz bazılarını kıskandıracak. Yine böyle büyük bir coşku vardı. İslam düşmanlarına Müslüman karşıtlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bizim mazlumlara sahip çıkmamız. Şüphesiz birilerinin huzurunu bozacak. Türkiye’nin yükselmesi kuşkusuz haçlı artıklarının uykusunu kaçıracak.

Erdoğan'dan dünyaya net mesaj

Bize saldıran Haçlı bozuntularına sesleniyorum. Bizi hedef alan katillere ve katillerin sırtını sıvazlayan odaklara sesleniyorum başaramayacaksınız. Bizi susturamayacaksınız. Siz istemesiniz de biz zalime zalim katile katil teröriste terörist demeyi cesaretle sürdüreceğiz. Hamuru kardeşlikle yoğrulmuş bu milleti asla bölemeyeceksiniz. Zulümlerinizi yüzünüze çarpmaktan çekinmeyeceğiz.

Bu milleti hakir görenler güçlenen bir Türkiye’yi elbette kabullenemeyecek biz asla geri adım atmayacağız. Siz istemeseniz de Biz Kudüs'ün hakkını Gazze'nin hukukunu savunacağız.

Bugün Türkiye tüm dünyada umudun adıdır. Ülkemizden binlerce kilometre uzaklıktaki teröristlerin gözü dönmüş katillerin ülkemizi hedef almasının sebebi budur. Türkiye her alanda başını dik tutmak mecburiyetindedir.

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