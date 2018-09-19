Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizde kriz falan yok, hepsi manipülasyon

Beştepe'de düzenlenen Gaziler Günü etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizde kriz falan yok inanmayın. Hepsi manipülasyon. Burası Türkiye, ABD değil. Artık burada dolar molar yok, Türk lirası var." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

- Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülkemizin ve milletimizin bekası için görev yaparken, canlarını ortaya koyarak yürüttükleri mücadele sonunda gazilikle şereflenen tüm kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu yüzden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ve müşir ünvanı verilişinin yıldönümünü tebrik ediyorum.

"BİZDE KRİZ FALAN YOK, BUNLARIN HEPSİ MANİPÜLASYON"

- Bu millet topyekun gazi bir millettir. Bu topraklar böyle bir toprak, bu topraklarda boşluk yok; şehitlerimizin, gazilerimizin kanı var. Biz Alparslan ile başladık, Osman Gazi ile yürüdük, Gazi Mustafa Kemal ile Cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz. Kriz, mriz sakın inanmayın bunlar manipülasyondur. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM'lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bu ülkede Dolar ile Euro ile kira mira yok. Bundan sonra Türk Lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler. Burası Türkiye, ABD değil. Burada Türk Lirası'nın hükmü vardır. Türk Lirası ile mağazanı kiraya verirsin alışverişini yaparsın.

TÜRKİYE'NİN TERÖR MÜCADELESİ

- Cudi'de, Gabar'da, Afrin'de, Cerablus'ta... Kandil de, Sincar da böyle oldu, böyle olacak. Teröristlerin hain saldırıları karşısında vakur bir duruş sergileyen halkımız, hainlerin emellerine ulaşmasına izin vermemiştir. 15 Temmuz'da sadece telefondan sizlere 'Hadi meydanlara' dedik. Milyonlar meydanlara döküldü. Ne olacak diye düşünmediler, bayrak, millet dediler, F16'lara tanklara toplara karşı... 16 saatte bu millet o FETÖ denen alçak, hain terör örgütüne karşı zaferle kucaklaştı.

- Bu millet bu destanı Çanakkale'de de yazdı. Bütün dünya karşısındaydı ama bizim Mehmedimiz Gazi Mustafa Kemal'le Çanakkale'de, Kocatepe'deydi. 15 Temmuz şehitlerimize, gazilerimize en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

- Böyle bir milletin evladı olmaktan iftihar ettiğimi bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları karşısında devlet olarak bize düşen, emanetlerine sahip çıkmaktır. Biz zaten sizin emanetçisiyiz. Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verilecek hizmetleri en iyi şekilde yürütmek için gerekli birimleri kurduk.

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