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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor- Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de halka hitap ediyor

28 Nisan 2018 Cumartesi 16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konuşuyor- Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Bugüne kadar İzmir'e kendimizi tam olarak anlatamadığımızı düşünüyorum. İzmir'le bu defa aramızdaki bütün perdeleri kaldıracağız, zincirleri kıracağız. İzmir Gazi Mustafa Kemal'in şehridir.

İzmir AK Parti iktidarlarının diriliş hamlelerine şahitlik etmiştir. İzmir inşallah, 24 Haziran'da şahlanışın sembolü olarak da tarihe geçecektir. Benim 2023 hedeflerine birlikte yürümek istediğim İzmir karşımda.

AK PARTİ'NİN HİÇ BİR BASKISI OLMAMIŞTIR

Korku ve kara basan gibi İzmir'in üzerine çökenler İzmir'e ne verdi? AK Parti'nin İzmir'e bir zararı dokunmuş mudur? AK Parti 15 yılı geride bırakan yönetimleri süresinde İzmir'e neler yaptı. AK Parti yönetimlerinin İzmir'e en küçük bir zararı, baskısı olmuş mudur? Biz demokrasinin bu ülkede tüm vatandaşlarımızın hakkı olduğunu söylemek suç mudur? Vatandaşlarımız hangi kesimden olursa olsun, bunları savunmak suç mudur? Türkiye'nin bütün şehirlerini, tüm bireyleri ile kaldırmak, herkesin kalkınmasını sağlamak suç mudur? Bunlar suçsa, bizim suçumuz çok büyük. Türkiye'yi 15 senede 3 kat büyüttük. Türkiye'yi bir avuç seçkin için değil, herkes için güvenli ve yaşanabilir hale getirdik. İzmir'in oylarına ipotek koyanlar ne yaptı? İzmir için en ufak bir proje yapmayanlar, ihanetlerini laiklik altında saklıyorlar. Partimizin programında laikliği teminat gördüğümüz açıkça yazıyor. Biz ısrarla birilerinin yaptığı gibi sürekli laikliğin kullanılarak örselenmesine de karşı çıktık.

 

AYRINTILAR GELİYOR

 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 16:55
  1. İzmir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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