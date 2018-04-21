Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI

İşte Erdoğan konuşması:

Cumhurbaşkanı Erdoğan DEİK Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada Türkiye'nin farklı ekonomileri birleştiren bir konumda olduğuna dikkat çekerek, "Böyle bir ülkede yatırım yapmak kadar cazip bir şey olabilir mi? 2017 sonuna kadar 180 milyar dolarlık uluslararası yatırım geldi" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda hayata geçen proje bazlı teşvik sistemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yatırımlar sayesinde istihdam artışı sağlayacağız. yurt içinde ve dışında ekonomimiz ile ilgili değerlendirme yapan kimi çevreleri etkisiz hale getirmenin yolu teknoloji ve sermaye konusunda yeni yaklaşımları hayata geçirmekten geçiyor" dedi.