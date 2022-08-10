Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Borut Pahor'dan ortak basın toplantısı! "Ortak adımlar atacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayii alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim.

Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkı sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen ortaklığımızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılması dahil her alanda güçleneceğine inanıyorum.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ise şunları söyledi:

Samimi bir diyalogla tüm görüş farklılıklarını aşmaya çalışıyoruz. Çünkü dostluk bunu gerektirir. Ben de gerçekten muktedir olduğum sürece bunu devam ettirmeye çalışacağım. Slovenya halkının büyük çoğunluğu Türkiye'yle olan ilişkimiz ve işbirliğimizi çok olumlu şekilde değerlendiriyor.

Bu bölge barışı, güvenliği, refahı hak ediyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na bu noktadaki bazı girişimlerden de bahsettim ve görüşlerimi paylaştım. Her ikimiz de pek çok konuda hemfikir olduk. Tabii ki arada görüş farklılığımız oluyor ama sonuç olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanım dostluğunuz, açıklığınız için bir kez daha teşekkür ederim.