Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Milletvekilleriyle Buluşma töreninde konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünyanın çok iyi imtihan veremediği salgın, ülkemizin kapasitesini görmemize neden oldu.

Küresel emtia fiyatlarının artışı ülkemize de yansıdı. Karadeniz'deki savaş da küresel dengesizliği artırdı. Fahiş fiyat artışları sadece bizim sorunumuz değil. Avrupa ülkelerinin çoğu bu durumla karşı karşıya.

"Tüm risklere rağmen..."

Ya ekonomimizi klasik anlayışa uygun şekilde faiz-enflasyon sarmalına sokacaktık ya da yeni yola girecektik. Biz tüm risklere rağmen ikinci yolu seçtik. Ekonomimizi yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yoluyla büyütecek yeni bir programı hayata geçirdik.

"Milletimizin yeni Kızılelması"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefinden geri adım atmadık, atmayacağız. Bu hedefi, milletimizin yeni Kızılelması olarak görüyoruz.

Rusya-Ukrayna krizinin küresel emtia fiyatlarına yansıması yeni olumsuzlukları beraberinde getirdi. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu zor dönemden çıkacağız.

Milletimize sözümüz var. Türkiye'nin bu tarihi fırsatı kaçırmasına izin vermeyeceğiz. Hep birlikte çok çalışacağız. Kazanmadık gönül bırakmayarak 2023 seçimlerinden zaferle çıkıp ülkemizi hak ettiği yere ulaştıracağız.

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