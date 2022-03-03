Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Sıktıkları kurşunlara, uçurdukları uçaklara, araçların ve insanların üzerinden geçirdikleri tanklara cesaretle karşı koyan Ankara'ya ve Ankaralılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Ankara sadece devletimizin başkenti değil aynı zamanda ülkemizin tüm renklerini, zenginliklerini, birikimini, umudunu bünyesinde toplayan mazi ile ati arasında kurduğumuz köprünün kilit taşı konumunda bir şehirdir. AK Parti olarak bizim için de Ankara daima özel, önemli, kritik bir yer olmuştur.

"Seçim gününe kadar durmadan, dinlenmeden, gece gündüz çalışmaya hazır mıyız?"

İnşallah 2023'te ülkelerin ve kendilerinin geleceğine sahip çıkan başkentlilerin coşkulu sloganlarıyla çınlayacaktır. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları tek bir gününüzü boşa geçirmeden tüm ilçeleri, mahalle, sokak, haneleriyle gönlünü kazanmadık tek bir insanımızı bırakmayacak şekilde Ankara'yı kucaklamanızı istiyorum.

Şimdi sizlerden öyle bir ses vermenizi istiyorum ki, duymayan kalmasın. Ankara seçim gününe kadar durmadan, dinlenmeden, gece gündüz çalışmaya hazır mıyız? Ankara büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Ankara evlatlarımıza miras bırakacağımız 2053 vizyonu için gönüller kazanmaya hazır mıyız? Ankara ülkemizi çeyrek asır geriye götürme hevesinde olanların rüyalarını kabusa çevirmeye hazır mıyız? Türkiye'nin 2 asırlık demokrasi ve kalkınma hamlesini bir kez daha kesintiye uğratmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?

"Yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir"

Sizlerdeki bu azim, kararlılık, birlik ve beraberlik daim olduğu sürece Allah'ın izniyle ne bu davanın ne AK Parti'nin önünü kesmeye inşallah kimsenin gücü yetmez. Öyle yuvarlak masa etrafında yer beğenmeyenlere milletim gereken yeri gösterecektir.

Burada böyle bir sıkıntı var mı? Evelallah omuz omuza istikbale yürüyoruz. Kardeşlerim demokrasi tarihimize baktığımızda tek parti faşizminden beri sarkacın milli iradeyle darbe ve vesayet arasında gidip geldiğine şahit oluyoruz. Ülkemizde milli iradenin en güçlü ve kesintisiz hüküm sürdüğü dönem bizim dönemimizdir.

" AK Parti'yi millet kurmuştur, iktidara millet taşımıştır"

Uzunca bir süre baskı, zulüm, yokluk, yoksunluk cenderesinde bunalan milletimiz AK Parti ile kendine tarihi bir çıkış yolu inşa etmiştir. AK Parti'yi millet kurmuştur. AK Parti'yi iktidara millet taşımıştır. 20 yılda girdiği 15 seçimde sandıktan millet birinci parti çıkarmıştır. AK Parti'nin vesayet, darbeci, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteği ile başarıya ulaşmıştır. Bu ülkenin her bir ferdinin hayatına dokunan icraatlara imza atarken de yanında hep bu millet olmuştur.

Yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. Biz milletle yürüdük. Biz o malum çevrelerle değil, milletle yürüdük. İnşallah ülkemizin 2023 hedeflerine ulaştırma, gençlerimize 2053 vizyonunu miras bırakacağız.

Elhamdülillah gençliğimiz burada ve evelallah AK gençlik gümbür gümbür geleceğe yürüyor. AK kadınlar gümbür gümbür geleceğe yürüyor. Ana kademe AK Parti olarak gümbür gümbür iktidarı tazelemeye yürüyor Cumhur İttifakı olarak.

"AK Parti'nin hiçbir mensubu millete sırtını dönemez"

AK Parti'nin hiçbir mensubu millete sırtını dönemez, milletin rızasına dayanmayan herhangi bir hesap kitap yapamaz. Partimizi, mensubu olduğu davanın şuurunda üstlendiği sorumluluğun farkında kendini bu harekete adamış teşkilat mensuplarımızla birlikte burada gördüğünüz gibi bugünlere getirdik.

Beraber yol yürüdüğümüz, nice güzel işler başardığımız, nice sınamaların üstesinden gelmiş kardeşlerimizin her birine teşekkür ediyorum. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle, temsilcileriyle teşkilatımızdan önümüzdeki seçimlerde çok daha fazla gayret ve çalışma bekliyorum.

Unutmayınız bu süreçte ülkemizin elde edeceği kazanımlar veya uğrayacağı kayıplar sadece AK Parti ve AK Partililerin olmayacaktır. Her vatandaşımızın bugünkü hayatını kendisi ve evlatlarının geleceğini doğrudan ilgilendirilecek kararların verileceği süreçten geçiyoruz.

Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeleri, düştükleri durumları görüyorsunuz değil mi? Bunlardan ibret alarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin önünde iki yol vardır. Birincisi ülkemizi 20 yıldır büyük emekler, gayretler, fedakarlıklar sayesinde geldiği yeri dünyanın en büyük 10 ekonomisi, siyasi, diplomatik ve askeri olarak en büyük güçleri arasına girerek taçlandırmak.

İkincisi 1990'lı yılların siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos, ekonomik çöküntü dönemlerine geri dönmektir. 28 Şubat ittifakı çatısı altında biraraya gelenler o masaya oturtma cesareti, harbiliği, samimiyeti bulamadıkları ortaklarıyla birlikte ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda dişe dokunur hiçbir teklif ortaya koyamıyorlar.

Çünkü bunların bir araya geliş gayesi ülkenin ve milletin sorunlarını çözmek, kalkınmamızı hızlandırmak değildir. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin felaketi pahasına da olsa kendilerine ajanslar vasıtasıyla verilen gündemi uygulamaktır. Proje şayet ortaya bir eser koyacaksanız iyidir ve gereklidir. Siyasette proje milli iradeye saygısızlık; hatta tehdittir. Bunların tanımı bu.

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