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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın’da toplu açılış töreninde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2022-01-15 16:08:00 - 2022-01-15 16:16:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

- Ülkemizin 250 milyon dolarlık ithalatının önüne geçecek, 200 milyon dolarlık da ihracat yapacak kağıt fabrikamızı açtık. Ülkemiz ve Aydın'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemiz ve milletimize kazandırdığımız eserlerimiz ile konuşmaya devam edeceğiz.

- Sizlerle samimi hasbihal yapalım mı? Dertleşelim mi? Öyle bir dertleşelim ki, Haziran 2023'te bu işi Aydın'da artık bitirelim.

Ayrıntılar geliyor...

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