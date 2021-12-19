Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Töreni'nde konuşuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Vakfımızın kurucularından birinin de rahmetli Turgut Özal olduğunu hatırlatmak isterim. İlim Yayma Cemiyeti'nden hizmetimi aldım, yetiştim. Tek amacı insan yetiştirmek olan cemiyetin, milletimizin mili ve manevi yönlerini güçlendirmek için verdiği hizmetler saymakla bitmez. Cemiyetmimz inşallah hayırlı hizmetlerini artırarak sürdürecek.

Yerli ve milli duruşuyla İlim Yayma Cemiyeti ülkemizde bu konuda öncülük eden kuruluşlardan biridir.

Eğitim öğretimi hayatımızın merkezine yerleştirmemiz şart. İlim Yayma Ödülleri'nin akademi dünyasında gördüğü ilgi, cemiyetimizin ve vakfın bu alanda sağlam temellere sahip olduğunu gösteriyor. Kuruluşundan bugüne kadar İlim Yayma Cemiyetimizin hizmetlerine katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Cemiyetimizin kuruclarından destekçilerinden ve bağışçılarından ahirete intikal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum

Mazlum ve mağdurların gözlerinde beliren umut ışığı bizi ne kadar ferahlatıyorsa, çarpık düzenin pervasız saldırıları da o kadar canımızı yakıyor.

Coğrafyamızda Anadolu'nun kapılarının açılmasıyla başlayan çok çarpıcı bir hikayemiz var. Anadolu'daki varlığımızı nice badirelere rağmen sürdürmeyi başardık. Çok bedel ödedik. Ancak sancağı hiç yere düşürmedik

Faiz indirimi mesajı

Son 8 yıldır yaşadığımız hadisenin hep bir tarafından ekonomi vardı. Ekonomiyi çökertin kampanyalarını hatırlayın. FETÖ ihanet çetesinin 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar başlattığı tüm darbe girişimlerinde ekonomiyi kıskaca alma çabalarını hatırlayın. Terör örgütlerine başlattığımız operasyonları engellemek için başlatılan ekonomik kumpasları hatırlayın. Ekonomimize kur ve faiz üzerinden yapılan kumpasları hatırlayın.

Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Yaptığımız sınırlı faiz indirimleri bu tablonun gerekçesi olamaz.

Türkiye'nin son 19 yılı, Cumhuriyet tarihinin de ötesine geçen kadim bir mücadelede yeni bir safhaya geçişin sembolüdür."

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