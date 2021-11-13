  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale’de toplu açılış töreninde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2021-11-13 17:04:00 - 2021-11-13 17:37:37

1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montaj töreni için Çanakkale'ye gelen Başkan Erdoğan, buradaki törenin ardından Biga'ya geldi. Burada Çanakkale Toplu Açılış Törenine katılan Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Siyasi hayatımda Biga bir başkadır. Biga'nın meydanıda buraya ilk geldiğimde karşımda sadece 10 kişi vardı. Vehbi ağabeyimizle yola çıkmıştık. Bir mali müşavir Rıdvan kardeşimle beraberdik. Ama şimdi hamdolsun onbinler var. Nereden nereye.

Biga eskiden beri önemli ve stratejik bir yerleşim merkezi olarak ülkesine hizmet etmiştir.

Biga'dan tüm Çanakkale'deki kardeşlerime de selamlarımı yolluyorum.

Eserlerimizle konuşuyoruz

Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte biz eserlerle konuşuyoruz. Sağlıkta Çan devlet hastanemizi, aile ve toplum sağlığı merkezlerini bugün hizmete açıyoruz. Çanakkale karasal sayısal yayın kulesinin açılışını yapıyoruz. Kıyı emniyetimize 2 adet 90 tonluk römorkörü bugün hizmete veriyoruz.

Toplam 77 milyon liralık bedelli 35 eserimizin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Üzerimize gelen hayasız akınlar hala durmadı, durmayacakmış gibi de görünüyor. Bir asır önce Çanakkale'ye dayananların içlerindeki hevesleri hala sönmemiştir.

Biz devraldığımız yerden süratle ülkemizi kalkındırma gayreti içerisinde olduk. 2002'den itibaren aldığımız Türkiye'ye bir bakın. Ülkeyi nereden nereye getirdik.

Şimdi de 2022'nin 18 Mart'ında 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yapacağız.

Bay Kemal senden bir şey olmaz. Çünkü senin hizmet diye bir derdin yok.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/Glukagon' uygulaması eğitimi
Sağlık

'Tip 1 Diyabetli Öğrencilerin Bakımı, İnsülün/Glukagon' uygulaması eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği’nin işbirliği ile hayata geçirilen “Okulda Diyabet” pro..
Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü
Gündem

Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü

Türkiye’ye karşı küstah plan yapıp 2023’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek için CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiy..
Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit
Gündem

Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit

Sosyal medyada provokatörlük yapan bir müptezel, başörtülü kıza samuray kılıcıyla ölüm tehdidi savurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay