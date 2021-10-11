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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 19:29:00 - 2021-10-11 19:33:07

Beştepe'de yaklaşık olarak 3 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'de alınan kararları vatandaşlara aktarmak için ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede gereken adımları atacağız. Sağlık alanında Kovid-19 salgınındaki gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. Türkiye bu kürsel tehdide karşı en başından beri dünyada en iyi kriz yönetimini sergileyen ülkelerin başında geliyor.

Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşnanan gelişmeler bir ke zdaha teyit ediyor. 2018 yılında yönetim sistemimizi değiştirerek bugünlere kendimizi hazırladık.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını duyurmak isterim.

Ayrıntılar geliyor...

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