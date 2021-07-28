Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar! Karadeniz doğal gazında ilk ateş - Canlı
Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz ilk kez yakılıyor. Tarihi günde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.
Tarihi günde Başkan Erdoğan da açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
(Manavgat'taki yangın) Olay tüm boyutlarıyla araştırılarak yangında zarar gören vatandaşlarımıza her türlü destek sağlanacaktır."
"(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır."
"Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız."
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