Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek inşallah bu hastalığın üstesinden hep birlikte geleceğiz."

"Koronavirüs salgını sebebiyle yaşadığımız zorlukların özellikle ülkemiz ve milletimiz için yeni müjdelere kapı aralayacağına inanıyoruz. Allah'ın izni ve inayetiyle Türkiye bu salgın sürecinden çok daha güçlenerek çıkacaktır."

"Milletin sıkıntısını siyasi ikbal kapısı olan gören muhterislere aldırmadan, tedbirlere sarılıp, takdire teslim olarak, salgınla mücadelemize devam edeceğiz."

"(Koronavirüs salgını) Krizin başından bu yana 142 ülkeden 100 bini aşkın vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik."

"Bugüne kadar 157 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa yardım göndererek Türkiye'nin ve Türk milletinin alicenaplığını tüm dünyaya gösterdik."

"Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocalarımızın Kovid-19 aşısını geliştirmede yakaladıkları başarı, kendilerine destek olunması ve fırsat verilmesi halinde insanımızın neler yapabileceğini açıkça göstermiştir. Bu tür iyi örnekler sadece Avrupalı Türkleri değil aynı zamanda diğer göçmen topluluklara da öz güven ve cesaret aşılamaktadır."

"Avrupalı Türkleri hala 1960'ların dar kalıplarına sıkıştırmaya çalışanlar, büyüyen ve güçlenen bir diaspora gerçeğini kabullenmek istemiyor"

"Dış politikada başarısızlığa uğrayan, içeride sıkışan, kişisel rekabetlerini bulundukları makamların önüne geçiren siyasetçiler bu kifayetsizliklerini şahsıma ve Müslümanlara saldırarak kamufle etme çabasındadır."

"Türkiye'nin rekorlar ve başarılarla dolu son 19 yılına, kadınlarımız ve gençlerimizle birlikte damgamızı vurduk."

"Güya bize muhalefet yapmak adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz."

"Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye karşıtı her senaryonun içinde yer alarak yalan, yanlış ve iftiraları sürekli tekrarlamak ile kendine yeni bir misyon oluşturmaktadır. Geçmişte bu parti asla tasvip etmesek de kendince bir duruşa, tarza sahipti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi, kime ne duymak istiyorsa onu söyleyen, seviyesizliği siyasetinin merkezi haline getirmiş bir yapı haline dönüşmüştür. Bu çukur ve bataklık siyasetinden kendimizi uzak tutmaya çalışıyoruz ancak yalanın dozu öylesine artıyor ki milletimize olan saygımız gereği cevap verme mecburiyetinde kalabiliyoruz."

Ayrıntılar geliyor...