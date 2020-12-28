Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı yaklaşık 2 saat 50 dakika sürdü. 2020 yılının son babine toplantısında alınan önlemler sonrasında salgındaki son durum masaya yatırıldı.

Aynı zamanda yılbaşı öncesinde alınan tedbirler de ele alındı. Önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacak Çin aşılarının, kitlesel aşılama takvimi de gündemdeki konular arasında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 yılının son kabine toplantısını az önce gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz bu yıllar ülkemizin yakın tarihindeki pek çok önemli hadisenin 100. yıldönümlerini de ifade ediyor. Önce İstiklal Harbimizin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışlarının 100. yılını idrak ettik. 22 Haziran Amasya, 23 Temmuz Erzurum, 11 Eylül Sivas kongresiyle devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesinin ardından istiklal mücadelesi yeni bir safhaya gelmiştir.

Bayrağı bez parçası, şehadeti sıradan bir ölüm olarak görenlerin, İstiklal Marşı'nı anlayabilmesi mümkün değildir. Bayrak ve ezan hassasiyetini yeri geldiğinde canı pahasına koruyan evlatlarımız var.

Siber güvenlikte önemli adım

Bugünkü kabine toplantısında ulusal güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük. Yaklaşık 7 yıl önce kurduğumuz ulusal siber olaylara müdahale merkeziyle bu doğrultuda ilk adımı atmıştık. Geldiğimiz noktada ülkemizin siber güvenlik politikalarını kapsamlı ve bütüncül anlayışla özellikle yeni strateji oluşturma konusunda adımı attık.

Uzunca yürüttüğümüz çalışmalarda sona gelindi. Ülkemizin dijital altyapılarını siber saldırılara karşı inşallah güvenli hale getireceğiz. Bununla kalmayacak; Türkiye'nin bu alanda kendi ürünleri ve firmalarıyla uluslararası düzeyde söz sahibi olmasını da hazırlayacağız.

Kuraklık tehlikesi ve gıda üretimi

Tahminler, dünyanın 2050 yılında 10 milyarlık nüfusun gıda ihtiyacını karşılaması gerektiğini söylüyor. Bugünkünden yüzde 60 daha fazla gıda üretimine ihtiyaç duyulacak.

Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil yarım asır, bir asır sonrasının taleplerine hazırlık yapmaktır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık. Tabii böyle bir vizyonu olmayanlar ülkemizin niçin Sudan'da, Nijer'de toprak kiraladığını anlayamıyor. Sadece anlamamakla kalmıyor bir de çıkıp bize ithamlar yöneltiyorlar. Dünyanın başka hiçbir yerinde hükümetlerin böyle ithamlara maruz kaldığını göremezsiniz. Çünkü orada ülkenin felaketi üzerine ikbal hesabı yapan muhalefet yoktur.

Tarımda son gelişmeler

Çiftçimize verdiğimiz destekleri 12 kat artırarak, bitkisel üretimimizi 124 milyon ton ile Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine çıkardık.

Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır.

Tarımda) Sadece kendi üretimimize bağlı kalırsak böylesine büyük bir gıda ihracatçısı olamayız.

Ayrıntılar geliyor...