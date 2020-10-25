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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2020-10-25 15:37:00 - 2020-10-25 15:52:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Malatya 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

AK Parti'nin 19 yıllık geçmişinde Malatya daima en önde olmuştur.

Malatya'nın güzellikleri saymakla bitmez. Tarihimizde kültürümüzde medeniyetimiz de burada çiçek açıyor. Malatya Battal Gazi'lerin tarih yazdığı şehir. Alparslan'ın gazilerine yoldaş olan; atlarına su, gönüllerine huzur veren şehir. Selçuklu'nun mührünü taşıyan, Yavuz Sultan Selim'le birlik olan şehir. İbn-i Arabilere, Sadreddin Konevilere alevden gönül gibi coğrafyamızı irfanla sulayan nice alimlere kucak açan şehir. Malatya ülkemize çağ atlatan merhum Turgut Özal'ı yetiştiren şehir...

446 konut vatandaşlara teslim edilecek

Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz, kalan konutlar da etaplar halinde teslim edilecek. Elazığ'da ve Malatya'da 9 ay gibi kısa bir sürede vatandaşımıza konutları teslim hale getiren bakanlığımızı ve yüklenici firmayı şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. Depremin yıldönümünde konut inşasını tamamlamış olacağız.

Wilders'e tepki: Haddini bil

Fransa'nın başındaki zat, yatıyor, kalkıyor Erdoğan'la uğraşıyor. Sen önce kendin nerede olduğuna bak. Bu bir vaka. Kontrolden geçmesi lazım.

Bir de Hollanda'da milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Haddini bil. Kiminle yol yürüdüğünü hiç hesap ettin mi? Haddini bileceksin. Faşizm bizim kitabımızda yok. Faşizm sizin kitabınızda var. Faşizmi Almanya'da yaşadık, İtalya'da yaşadık, siz onlarla beraber yol yürüdünüz. Ama bizim kitabımızda sosyal adalet var. Ve biz sosyal adaletle yol yürüyoruz. Biz bu yolda yeri geliyor bir avuç ekmeği fakir fukarayla paylaşmasını biliyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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