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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor...

Yeniakit Publisher
2020-10-20 19:23:00 - 2020-10-20 19:32:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamalarından satır başları:

'Kıbrıs Türkleri'nin yanında yer almaya devam edeceğiz'

Pazar günü KKTC'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin sandıkta koydukları tercihi Türkiye ile birlikte ortak gelecek kurmanın nişanesi olarak görüyoruz. Sayın Tatar'a cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın her metreküp bu milletin refahı, huzuru geleceği için en verimli şekilde kullanılacaktır. Buradan elde edilecek her kuruş milletimiz için harcanacaktır.

İbni Haldun'un daha sonra pek çok düşünür ve devlet adamı tarafından tespiti de "coğrafya kaderdi". Buradaki kader sözü, dini anlamının ötesinde tarihi ve toplumsal tespitler üzerinden yapılan bir değerlendirmeyi anlatır. Türkiye, bir yanı Avrupa'ya bir yanı Asya'ya bir yanı Afrika'ya uzanan Akdeniz ve Karadeniz gibi iki kadim denizi birbirine bağlayan coğrafyanın tam merkezinde yer alıyor. Bilindiği gibi tarih kitaplarının yeniden yazılmasına gerektirecek öneme sahip en eski yapı topluluğu Göbeklitepe'de bulunuyor.

Ayrıntılar geliyor...

 

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