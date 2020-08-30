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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan Uydu Fırlatma Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ile Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuşuyor...

Yeniakit Publisher
2020-08-30 16:20:00 -

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98'inci yıldönümü törenleri için Anıtkabir'e geldi. Törenlere TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, komutanlar, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve bakanlar da katıldı.

Anıtkabir ziyareti sonrası Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tebrikleri kabul etti.

Erdoğan daha sonra, Roketsan Uydu Fırlatma, Uzay Sistemleri ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi ve Patlayıcı Hammadde Üretim Tesisi Açılış Töreni ile Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

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