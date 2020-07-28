Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olan Ayasofya 86 yıllık aranın ardından yeniden aslına rücu ederek camii olarak ibadete açıldı. Ayasofya'nın ibadete açılması İslam aleminde büyük coşkuyla karşılandı. Yüz binlerce vatandaş ilk cuma namazı için Ayasofya'ya akın ederek namaz kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sümela Manastırı 2. Etap Açılış Töreni ve Trabzon Ayasofya Camii Restorasyon Sonrası Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak. Gözler saat 16.30'da konuşma yapması beklenen Erdoğan'a çevrildi. Erdoğan'ın ayrıca 86 yıllık aranın ardından ibadete açılan Ayasofya Camii hakkında değerlendirmede bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Özellikle fındık şehrinde, dün kabine toplantımız sırasında kararını aldık. Ben de fiyatları açıkladım, hayırlı olsun.

Hiçbir zaman yıkmanın imhanın peşinde olmadık.

Dünya mirasının en önemli eserlerini barındıran Anadolumuzun bu iki güzelliğinin yeniden insanlığın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Sümela Manastırı ülkemizin tanıtımının önemli eserlerindendir.

Yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan Sümela Manastırı, korunarak bugünlere gelmiştir.

19. yüzyılda en parlak dönemini yaşamış, Rus işgalinin ardından boşaltılarak mahsur kalmıştır.

Bu güzel yapıdaki eserlerin bir kısmı 1930'lu yıllarda Yunanistan'a götürülmüştür.

Ülkemizin her değeri gibi bu değere de biz sahip çıktık. Bu güzel eseri yeniden Dünya Kültür Mirası'na kazandırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz.

Kayalara oyulmuş bir dizi yapından oluşan Sümela Manastırı'nda bölgeye halim olan tüm medeniyetlerin izlerini görmek mümkündür.

Diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan Sümela Manastırı'nın yerinde şu an yeller eserdi.

Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler, Ayasofya üzerinden kin kustular.

Ayrıntılar geliyor...