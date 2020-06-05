Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Millet Bahçeleri Toplu Açılış Töreni"nde konuşuyor... Erdoğan, "2023 yılına kadar 81 ilin tamamını Millet Bahçeleri ile donatmış olacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;
Millet Bahçelerini 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde açmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. İnşaasında görev alan herkesi tebrik ediyorum.
Şehircilik geleneğimizin sembolü olacak Millet Bahçelerimizden 13'ünü daha önce hizmete açmıştık. Bugünkülerle birlikte 23 Millet Bahçesi'ne ulaşıyoruz.
Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan Millet Bahçelerimiz iftihar verici eserlerdir.
90'larda Türkiye bu yükü taşıyamaz hale geldi
Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki şehircilik geçmişi istikrasız bir şekilde ilerlemiştir. 1990'lı yıllara Türkiye bu yükü taşıyamaz halde gelmiştir.
İBB Başkanlığı görevini devraldığımızda şehirdeki binaların neredeyse 4'te 3'ü kaçak yapı konumundaydı.
İşe en acil ihtiyaçlardan başladık. İstanbul'da KİPTAŞ, Türkiye genelinde TOKİ vasıtasıyla konut üretmemizin nedeni budur. Ülkemiz artık yılda 1 milyona varan konut üretimi yapıyor.
2023 yılına kadar 81 ilin tamamını Millet Bahçeleri ile donatmış olacağız.
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