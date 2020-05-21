Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... CANLI

Hastanenin açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dünyanın en büyük hastaneleri arasında yer alıyor. Bu sadece sağlık kompleksi değil her biri alanında özelleşmiş 8 hastaneden oluşuyor" dedi.

Bakan Koca, "90 ameliyathaneye sahip. Bu hastane bir günde 35 bin hastaya hizmet verecek kapasitede. Dünyanın en büyük sismik özelliğini taşıyor. Böylece deprem gibi durumlarda bile tüm hizmetler kesintisiz devam edecektir" diye konuştu.

Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2016 yılından itibaren 10 tane şehir hastanemiz hizmete geçmiştir. 6 şehir hastanemizin çalışmaları devam etmektedir. Şehir hastanelerimiz günlük ihtiyaçları karşılamakla kalmamış, birer tedbir olmuştur. Salgınla mücadelede yükü bu hastanelerimiz omuzlamıştır. Covid-19 ile bu yatırımların ne kadar isabetli olduğunu görmüş olduk"

Bakan Koca, "Yeni dönemde fonksiyonel yapısıyla farklılık gösteren, hastanın artık başka bir sağlık kurumuna sevk edilmediği, birer müstesna kurumlar olacaktır. Ülkemizi uluslar arası turizm ve eğitim anlamında önemli bir destinasyonu olacaktır. Türkiye sadece kendi ülkesine değil tüm dünyaya sağlık hizmeti sunmaya adaydır.

Bu düzeyde fedakar sağlık çalışanına dünyada çok az ülke sahiptir, ayrım yapmadan, hizmeti bu modern mekanlara taşıyan belki de tek ülkeyiz. Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır" dedi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin konuşmasından satır başları:

Geçen gün sayın Erdoğan ile telefon görüşmesini gerçekleştirdikten sonra çok ara vermeden tekrar görüşebildiğim için çok mutluyum.

Sayın Erdoğan'ın bu nazik daveti bana bundan 7 yıl önce katıldığım Marmaray açılış törenini hatırlattı.

Küresel sorun olan koronavirüs salgını nedeniyle maalesef bugün orada olmam mümkün olmadı ama ne kadar uzakta olursam olayım benim kalbim sayın Erdoğan ve Türk halkı ile beraberdir.

Bu hayırlı girişimde emeği geçen herkese minnetlerim ve en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle öngörülenden daha erken bir tarihte açıldığını biliyorum. Böylece bir Japon firmamızın da katkıda bulunmasını büyük bir sevinçle karşılıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün bu hastaneyi Çam ve Sakura hastanesi olarak adlandırmıştır. Bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza dek sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.

Türkiye Erdoğan'ın güçlü önderliğinde koronavirüsle mücadele etti. Türkiye'ye derin saygı duyuyorum. Japonya'da geliştirilen ve koronavirüs olarak bir umut olabilecek ilaçtan Avian ilacından bahsedersek bu ilacı Türkiye'ye de bağışlıyoruz.

Durum sakinleşince ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeye birlikte çalışacağız. Türkiye ile bir çok alanda iş birliği yapabiliriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz.

İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.

(Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi) Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.

Sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı dönemde, burası sağlık turizminde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır.

Şu ana kadar 80'i aşkın ülkeye her türlü bu noktada ürünlerimizi gönderdik ve hala da göndermeye devam ediyoruz.

Normalleşmeyle ilgili adımları atarken tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz.

Dün itibarıyla günlük vaka sayımızı binin altına düşürdük.

Sağlık sistemlerinin çöktüğü kamu düzenlerinin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor.

Ayrıntılar geliyor...