Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de konuştu

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sergileme ve etkinlik alanlarıyla dünyaya yayılan bir sanat ışığı olacağına inanıyorum. Sayın Erol Tabanca, başarılarını sanat alanında da tekrarlamıştır. Bu müze için Eskişehir'in seçilmiş olması son derece isabetlidir."

"Bugün Eskişehir gezilmesi gereken şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İnanıyorum ki buranın yeterince tanıtılmasının ardından yabancı ziyaretçilerin de gözdesi olacaktır."

"Ülkemizin her evladımızın eğitime ulaşabilmesi için 309 bin yeni derslik inşa ettik"

"Kültür ve sanat alanında ülkemizin hak ettiği yere gelmesi mücadelesi içindeyiz"

"Böyle bir müze için Eskişehir'in seçilmiş olması fevkalade isabetlidir.

"Nabi Avcı hocamızın da özel gayretleriyle son 17 yılda Eskişehir'e pek çok değer kazandırdık."

"Rami kışlasını kütüphaneye çeviriyoruz. Sadece ülkemizin değil dünyanın da en önemli kütüphanesi arasında yerini alacaktır"

"Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz"

"Biz özgürlüğümüzü koruyarak dünya ile bütünleşmenin peşindeyiz"

Ayrıntılar geliyor...