Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Son dönemde zaferlere imza atmayı başaran kahraman askerimizi rahmetle ve hayırla yad ediyoruz.

2. Dünya Savaşı sonrası tercihimizi batı demokrasisi ve savunma konseptinden yana kullanarak yeni bir döneme girdik.



Dünyanın her anlamda yeninde yapılandığı bir süreçte bizim de savunma seçeneklerimizi gözden geçirmek durumunda kalmıştır. NATO her ne kadar geçtiğimiz süreçte çuvallamış olsa da hala en büyük müttefiklerimizden biridir. Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçme gibi bir durumumuz yoktur. NATO'nun karşılayamadı savunma ihtiyaçlarımızı ise başka türlü karşılamamız Türk milletine karşı en büyük borcumuzdur. Bu yüzden yerli savunma sanayide atağa geçtik.

Ayrntılar geliyor...