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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu açılış töreninde konuşuyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Türkiye'nin en önemli otoyol projelerinden birinde ve dev şehir hastanesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek, binlerce kişiye istihdam sağlayan Türkiye’nin en büyük projelerinden olan İstanbul- İzmir Otoyolu ve 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euroluk yatırımla tamamlanan, 1.355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi’nin açılışlarını gerçekleştirmek için helikopterle saat 15.30 sıralarında Bursa’ya geldi.

İlk olarak İstanbul-İzmir Otoyolu projesinin açılışı gerçekleştirilirken, hemen ardından Bursa Şehir Hastanesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 18.00’de ise AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın yemeğine katıldıktan sonra Bursa’dan ayrılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan katılım sağladığı İstanbul-İzmir Otoyolu ve Bursa Şehir Hastanesi açılışında önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:

* Bursa'yı özlemişiz. Maşallah Bursa'da bizi özlemiş. Hepinize ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 31 Mart seçimlerinde yüzde 49,6 oyla Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne Ali Nur Aktaş kardeşimizi göreve getirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bu oran 2014'ün üzerinde. Ancak inşallah önümüzdeki seçimlerde daha yüksek oy oranını başaracağız.

* Türkiye'nin YİD projesini başlattığımızda her konu gibi bu işi de eleştirenler, kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların işi bu. Nasıl yapıyorlar diyorlar, ben kasamdan çıkmadan yapıyorum. Bunun adı yap işlet devret. Anlamazsın Bay Kemal. Hastaneleri yönetemedin, SSK'yı batırdın. Savaş Ay'ın programını hatırlıyorsunuz değil mi? Ölülerimizi rehin aldılar bunun döneminde.

* Kimin ne dediğine değil milletimizin neye ihtiyacı olduğuna baktık. Dünyada sayılı köprülerden bir tanesi Osmangazi Köprüsü... Pek çok etabı açtık. 192 kilometrelik kısmı açıyoruz. Bugün tarih yazıyoruz. İstanbul'u izmir'e farklı şekilde bağlıyoruz.

* Soma - Akhisar-Turgutlu sonrası İzmir Ankara'ya paralel devam edip İzmir çevreyolunda hedefine varıyor. İzmir Aydın ve İzmir Çeşme otoyoluna ulaşıyor. Nereden, nereye... Dağları kolay aşmadık. Ama biz Ferhat olduk Ferhat... Dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul ve İzmir arasındaki seyahati hızlı konforlu yapmanın yanı sıra yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ Çanakkale Balıkesir otoyolunu da birleştireceğiz. Güzergahtaki İstanbul Kocaeli Bursa Manisa ve İzmir aynı zamanda en önemli ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor.

* 11 milyar dolarlık projenin ülkemize yakıt zaman katkısı yıllık 3,5 milyar lira. İş bilenin kılıç kuşananın. İş üretiyoruz. Turizm hızlanacak, ticari faaliyetler hızlanacak, ülkemize katkı sağlayacak. İnşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süreyle işletecek ortaklığın devlete ödeyeceği olan 6,3 milyar lira. Bay Kemal işte bu işin maliyeti bu öğren... Bu her bakımdan kazançlı ve karlı. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. Ama bunların aklı ermez bunlara.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 16:29
  1. Tekirdağ
  2. Manisa
  3. Kocaeli
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. Çanakkale
  8. İzmir
  9. İstanbul
  10. Bursa
  11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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