Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen programda konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği Akşam Yemeği" programına katıldı. Önemli açıklamalarda bululanan Başkan Erdoğan, konuşmasından satırbaşları: Ayrıntılar Geliyor...

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