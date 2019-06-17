Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması Programı'nda konuşuyor.17 Haziran 2019 Pazartesi 21:12
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması Programı'nda konuşuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür.
Bizim gözümüze Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir..
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