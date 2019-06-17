Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması Programı'nda konuşuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması Programı'nda konuşuyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları: İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür. Bizim gözümüze Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir.. Ayrıntılar Geliyor...

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