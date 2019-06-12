Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Milletimiz bizden icraat, hizmet, kendisi için ve çocukları için güzel bir gelecek bekliyor. Bu şartları gerçekleştirebilmemiz için önümüzdeki sıkıntıları çözmemiz lazım.

Önümüzdeki dönem her alanda Türkiye'yi büyüttüğümüz bir dönem olacak.

Arkadaşlar 31 Mart'ın kazananı biziz. Ankara ve İstanbul'da asıl kazanan biziz. Neye göre mi? İlçelerin çoğu ve meclislerin çoğunluğu bizde. Buna dayanarak söylüyorum.

Bizler buralarda sadece vizyon noktasında kayba uğradık.

Ülkemizin yaşadığı sıkıntılar tesadüfi değil aksine hepsi birbiriyle bağlantılı.

Bugüne kadar milletimize hep gelişme, büyüme, zenginlik, huzur, istikrar, aydınlık bir gelecek vadettik ve bunu da yaptık.

Türkiye yaşadığı bunca yaşadığı bunca sıkıntıya rağmen hamd olsun dimdik ayaktadır.

Ayrıntılar Geliyor...