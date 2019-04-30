Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14. Uluslararası Savunma Sanayii fuarında konuşuyor...

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan IDEF, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle kapılarını açtı. Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları; İDEF kendini dünya çapında kanıtlamış bir ihtisas fuarı haline gelmiştir. Türkiye'nin 17 yılda savunma sanayiinde elde ettiği kazanımları en iyi göreceğimiz işte bu fuardır. Savunma sanayiinde söz sahibi olma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. AYRINTILAR GELİYOR...

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