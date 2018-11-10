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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni'nde konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe ezan tartışmalarına ilişkin 'Arapça ezanı değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın adımlarıdır' dedi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Bugünkü gençler, tek parti dönemini ancak tarih kitaplarından, o da varsa, gazete, dergi arşivlerinden öğrenme imkanına sahiptir. Çünkü bize yalan söyleyen bir tarih anlatıldı, öğretildi. Biz ise o dönemleri bizzat yaşayanların ağzından öğrendik.

Ülkemizde çok partili döneme geçiş mecburi bir değişimdir. Çok partili hayata geçişten hemen sonra yapılan açık oy gizli tasnif… ki sayıyı da ona göre kendileri belirleyecek. Bu yöntem aslında CHP anlayışının yönetim anlayışı ile ilgili bir fikir vermeye yeter.

Yeter söz milletindir diyen Demokrat Parti bu dönemin ardından ezici bir çoğunlukla yönetimi ele geçirmiştir.

'Bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın bir adımıdır'

Ezanın Arapça okunması bir şeyin ifadesidir. Türkçe ezan dediğimiz zaman onu sadece biz anlarız. Arapça ezan dediğimiz zaman bu evrensel olduğunun ifadesidir. Şimdi bunu değiştirmek bizi değerlerimizden uzaklaştırmanın bir göstergesidir.

Ülkemiz siyasetinin en önemli sorunu milletin değerleriyle kavgalı anlayışın hala devam ettirilebiliyor olması.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 11:34
  1. Recep Tayyip Erdoğan

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