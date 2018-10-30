Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Geçtiğimiz hafta grup toplantımızın hemen ardından MEB'in 2023 vizy9onu konferansına katıldık. Türkiye'de uzun yıllar eğitimin insanı geliştiren değil, formatlayan bir sistem oldupunu anlattık. Çocukların gönül dünyasını doyurmayı unuttuğumuzu söyledik. 2023 vizyonunun insandan başlıyor olduğunu belirttik. Talim ve terbiye üzerine kurulu bir sistemi kurmakta kararlıyız.

Andımız kararıyla ortaya çıkan sıkıntılı durum

Andımız kararıyla yargıda ortaya çıkan sıkıntılı durumu bizzat konunun muhattaplarına ilettik.

Ayrıntılar geliyor...